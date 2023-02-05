مباحثات مدبولى مع نظيره الرومانى تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان "رئيسا وزراء مصر ورومانيا يترأسان مباحثات لتعزيز التعاون المشترك"، قالت صحيفة الأخبار، ترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ونظيره الرومانی نیکولای تشوکا جلسة مباحثات موسعة لبحث مقترحات تعزيز التعاون المشترك فى عدة مجالات.

وأوضحت الصحيفة أن الدكتور مصطفى مدبولى رحب بنظيره الرومانى والوفد المرافق ، مُعربا عن تقدير مصر لهذه الزيارة كونها أول زيارة لرئيس وزراء رومانى لمصر منذ عقدين، ومنوها إلى الزيارات المتبادلة على المستوى الرئاسى والعلاقات الدبلوماسية التى كان لها بالغ الأثر فى دفع العلاقات بين البلدين.

وأشارت الصحيفة إلى أن مدبولى وجه الشكر لرئيس الحكومة الرومانى على ما قدمته رومانيا من جهود لتسهيل عبور الطلاب المصريين القادمين من أوكرانيا عبر رومانيا لحين إعادتهم إلى مصر.. وتطرق رئيس الوزراء إلى أهمية رومانيا على خريطة الواردات المصرية، حيث إنها واحدة من أهم الدول الموردة للقمح إلى مصر، كما ناقش إمكانية قيام رومانيا بتوفير المزيد من كميات القمح الموردة إلى السوق المصرية، وكذلك تعزيز الصادرات المصرية فى مجال البتروكيماويات والأسمدة للسوق الرومانية.

وفى موضوع آخر، وتحت عنوان "برعاية السيسى.. انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم بجوائز 2 مليون جنيه"، قالت صحيفة الأخبار، انطلقت أمس المسابقة العالمية للقرآن الكريم، التى تنظمها وزارة الأوقاف تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بمشاركة 58 دولة حول العالم منها 33 إفريقية وسبع محكمين من 7 دول، ويشارك فى المسابقة 108 متسابقين من مختلف دول العالم بإجمالى جوائز 2 مليون جنيه.

وأوضحت الصحيفة أنه بآيات من القرآن الكريم تلا القارئ الشيخ محمد الخشت القارئ بالإذاعة والتليفزيون آيات من الذكر الحكيم ليفتتح بها فعاليات المسابقة، أعقب هذه التلاوة عرض فيلم تسجيلى بعنوان (مصر) دوحة القرآن على مدار (الزمان) لتوضيح جهود مصر ووزارة الأوقاف فى خدمة كتاب الله عز وجل وحفاظه والقائمين عليه بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نائبا عن رئيس مجلس الوزراء، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، نائبا عن شيخ الأزهر، والدكتور شوقى علام مفتی الجمهورية، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، ولفيف من العلماء والأئمة وعدد من الشخصيات الدينية والرسمية وعلماء الأزهر ووزارة الأوقاف.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجلسة الافتتاحية للمسابقة انطلقت بكلمة من د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وفى شأن مختلف، وتحت عنوان "السيسى ينعى رئيس الوزراء السابق: شريف إسماعيل رجل عظيم تحمل المسئولية فى أصعب الظروف" قالت صحيفة الأهرام نعى الرئيس عبدالفتاح السيسى بخالص الحزن والأسى، رئيس الوزراء السابق الدكتور شريف إسماعيل الذى وافته المنية أمس.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس، قوله عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «أنعى بخالص الحزن والأسى رجلًا فاضلًا من خير رجال مصر، رجلًا تجسد فيه ضمير هذه الأمة، رئيس الوزراء السابق الدكتور الجليل شريف إسماعيل.. لقد كان الراحل رجلًا عظيمًا بحق، تحمل المسئولية فى أصعب الظروف وأحلك الأوقات، وكان على قدر المسئولية الصعبة.. لم أرَ من الراحل العظيم إلا كل تجرد وإخلاص وأمانة ورغبة فى العطاء، مترفعًا عن كل المكاسب، لا يبتغى أى شىء إلا مصلحة وطنه وشعبه».

وأضاف الرئيس: «إننى أعزى نفسى وأعزى الشعب المصرى فى فقدان هذا الرجل المخلص.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

واقتصاديا، وتحت عنوان الحكومة.. تؤكد استمرار صرفه بـ «5 قروش»: لا نية لرفع سعر رغيف العيش».. فى يوليو قالت صحيفة الجمهورية، نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن صدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءا من شهر يوليو القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن المركز الإعلامى أوضح فى بيان له أمس أنه بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لرفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءا من شهر يوليو القادم، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات فى هذا الشأن.

وشددت الوزارة على استمرار نظام صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ5 قروش فقط دون أى زيادات، وهو النظام الذى يستفيد منه 71 مليون مواطن على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة الإنتاجية، مشيرة إلى شن حملات رقابة دورية على جميع المخابز لضمان مطابقة الخبز المدعم لكافة معايير الجودة، مع تطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين.

وفى الشأن المائى، قالت صحيفة الجمهورية، تحت عنوان أولوية للملف المائى.. باعتباره هدفا أمميا يتوافق مع رؤية مصر 2023 ، بحثت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور هانى سويلم وزير الرى والموارد المائية الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والرى للعام المالى الحالى 2022/ 2023، ومقترح خطة الوزارة للعام المالى القادم 2024/2023.

وأوضحت الصحيفة، أنه خلال اللقاء أكدت الدكتور هالة السعيد أهمية ملف المياه والأمن المائى باعتباره أحد أهم الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والتى تتوافق معها أهداف رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أنه تم تدريب عدد كبير من المسؤولين فى الوزارات لضمان أن يتم وضع الخطط الاستثمارية بما يتفق مع الأهداف الأممية ويراعى الاستدامة البيئية.

وأشارت السعيد إلى أن العام الحالى استثنائى لما يمر به العالم بشكل عام ومصر بشكل خاص من ظروف استثنائية من حيث الانفاق العام والاستثمارى، مما يدفع إلى ضرورة التركيز على الأولويات الملحة وإتمام تنفيذ المشروعات التى تم البدء فيها خلال الفترة الماضية وفى المشروعات ذات الأولوية بما يحقق عائد من الأموال المستثمرة فى المشروعات التى تنفذها الحكومة فى العام المالى 2023/ 2024.