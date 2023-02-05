تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 5 فبراير 2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس بارد فى الصباح الباكر، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد، كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وجنوب البلاد.





وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد سقوط أمطار متوسطة على مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال سيناء على فترات متقطعة. وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة جدا مساءً، وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 19 10 العاصمة الإدارية 19 09 6 أكتوبر 19 09 بنهــــا 19 10 دمنهور 18 10 وادى النطرون 19 10 كفر الشيخ 18 11 المنصورة 18 10 الزقازيق 19 10 شبين الكوم 19 10 طنطا 19 11 دمياط 20 11 بورسعيد 20 11 الإسماعيلية 20 09 السويس 19 10 العريش 20 10 رفح 19 09 رأس سدر 19 09 نخل 18 03 كاترين 14 02 الطور 20 10 طابا 19 11 شرم الشيخ 22 13 الإسكندرية 19 11 العلمين الجديدة 19 10 مطروح 18 10 السلوم 17 09 سيوة 17 05 رأس غارب 22 11 الغردقة 22 12 سفاجا 23 12 مرسى علم 22 12 شلاتين 23 14 حلايب 22 14 أبو رماد 23 15 رأس حدربة 23 14 الفيوم 19 07 بنى سويف 19 06 المنيا 19 05 أسيوط 19 05 سوهاج 19 07 قنا 20 07 الأقصر 21 08 أسوان 22 09 الوادى الجديد 20 06 أبوسمبل 22 09

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