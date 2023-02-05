على جمعة: المسلمون اهتموا بالفتن لدرجة أنهم جعلوها علما (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن المسلمين اهتموا بالفتن لدرجة أنهم جعلوها عِلمًا بهدف تشخيصها وتحليلها، وسيدنا جبريل هو السبب فى ذلك.





وأوضح، خلال لقائه فى برنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، ويقدمه الإعلامى عمرو خليل، أن الفتن مدخل جيد للدراسة والتعلم والتحليل أكثر من مصائب حولينا. ودعا جمعة، العلماء والمفكرين لدراسة أمور الفتن بأمور علمية لتتبع الواقع وتحلله وتبنى عليه كيف يتعامل الإنسان ليفوز بسعادة الدارين.

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