جدة - نرمين السيد - وقال خلال مداخلة هاتفية مساء dmc مع الإعلامية إيمان الحصرى، إن الحريق اندلع أثناء إجراء عملية لطفلة عمرها 5 سنوات فى الدور الرابع. وأضاف: "استكملنا العملية الجراحية للطفلة رغم الحريق الهائل ووجود دخان كثيف وانتظرنا حتى استفاقت من التخدير". وتابع: "أقسمت مش هنزل من غيرها لو هموت تبقى هى عايشة، وتم إجراء العملية رغم انقطاع الكهرباء، متابعًا: "واشتغلنا بكشاف الموبيل الخاص بى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طبيب مستشفى المطرية يكشف تفاصيل إنقاذه طفلة من الموت أثناء الحريق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.