التموين تكشف كيفية مواجهة غش وتقليد الأغذية والمنتجات (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح، خلال مداخلة فى برنامج مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، أن الوزارة مستمرة فى العمل على منع تداول أى سلعة مغشوشة.

وأكد، أن السلع المغشوشة لا يشترط ان تكون غير صالحة للاستهلاك الأدمي، موجهارسالة لكل المواطنين أن أى سلعة معروضة للمواطن المصرى يجب أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية.