الأرصاد تحذر من شدة الرياح المثيرة للأتربة اليوم

جدة - نرمين السيد - أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه تتوالى المنخفضات الجوية على مسطح البحر المتوسط، حيث يتمركز منخفض جوى بقيم ضغطية منخفضة جدا تصل إلى 1000 مللى بار عند جزيرة قبرص يعمل على نشاط الرياح على مسطح البحر المتوسط كما يعمل على اضطراب فى حركة الملاحة البحرية .





وأوضحت، أنه اعتبارا من مساء الأحد الموافق 5 فبراير 2023، من المتوقع أن يبلغ ارتفاع الأمواج على شواطئنا عند غرب المتوسط، ويكون ذروة اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج يوم الإثنين الموافق 6 فبراير 2023.

وأكدت أنه متوقع أن يشمل الأضطراب فى حركة الملاحة البحرية كافة السواحل المطلة على البحر المتوسط بحيث يكون ارتفاع الموج من (٥:٣ متر ).

كما تنشط الرياح اليوم الأحد على شمال البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال سيناء .

وتزداد فرص سقوط الأمطار اليوم الأحد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تكون متوسطة الشدة، واعتبارا من يوم الإثنين الموافق 6 فبراير 2023، تمتد فرص سقوط الأمطار إلى باقى السواحل الشمالية وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة وسيناء .