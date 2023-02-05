وأوضحت، أنه اعتبارا من مساء الأحد الموافق 5 فبراير 2023، من المتوقع أن يبلغ ارتفاع الأمواج على شواطئنا عند غرب المتوسط، ويكون ذروة اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج يوم الإثنين الموافق 6 فبراير 2023.
وأكدت أنه متوقع أن يشمل الأضطراب فى حركة الملاحة البحرية كافة السواحل المطلة على البحر المتوسط بحيث يكون ارتفاع الموج من (٥:٣ متر ).
كما تنشط الرياح اليوم الأحد على شمال البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال سيناء .
وتزداد فرص سقوط الأمطار اليوم الأحد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تكون متوسطة الشدة، واعتبارا من يوم الإثنين الموافق 6 فبراير 2023، تمتد فرص سقوط الأمطار إلى باقى السواحل الشمالية وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة وسيناء .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد تحذر من شدة الرياح المثيرة للأتربة اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.