الأوقاف تعلن افتتاح 24 مسجدًا الجمعة المقبل

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار دور وزارة الأوقاف فى خدمة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى. ووصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 668 مسجدًا، منها 533 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و135 مسجدًا صيانة وتطويرًا. وجاءت المساجد على النحو التالي: أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: مديرية أوقاف أسيوط أولاد عبد الدايم – الأنصار - القوصية مديرية أوقاف المنوفية سيدى سلامة – طنبشا – بركة السبع مديرية أوقاف البحيرة التوحيد – زراعة 1 – فرهاش – مركز حوش عيسى النور – عزبة الخمسين – شركة الاتحاد – مركز الدلنجات الفتح المبين – الجعار – مركز وادى النطرون الرحمة – محلة بشر – شبرا خيت الرشيد – عزبة الشركة – الكوم الأخضر – مركز حوش عيسى مديرية أوقاف القليوبية الجديد – ساحل دجوى – بنها أول مديرية أوقاف المنيا الرحمن – عزبة الجازى - العدوة الحاج غالب – شم القبلية - مغاغة محمد عبد الجيد – عرب أبو قلته – ملوى أبو بكر الصديق – دمشاو هاشم - المنيا مديرية أوقاف الإسكندرية قرية واحد الكبير – قرية واحد – بجر السكر – برج العرب مديرية أوقاف الفيوم إبراهيم عبد الله – الشواشنة – يوسف الصديق آل يعقوب – معصرة عرفة - إطسا مديرية أوقاف الغربية القبلى الكبير – فرسيس – زفتى مديرية أوقاف الشرقية الشهيد محمد رضوان – م قاسم – ديرب نجم مديرية أوقاف الدقهلية موسو – عزبة موسو – بنى عبيد المهدي- المحمودية- دكرنس عزبة مختار – منشية عزت - السنبلاوين المنتزه – عزبة المنتزه - دكرنس ثانيًا: مساجد الصيانة: مديرية أوقاف الإسكندرية التقوى – طومسون - المنتزه مديرية أوقاف أسيوط عمر بن الخطاب - ابنوب مديرية أوقاف قنا نجع غلاب – المقربية - قوص

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