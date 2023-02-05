لأول مرة.. قافلة الأزهر الطبية تجرى 24 عملية قسطرة للقلب بـ قنا العام

جدة - نرمين السيد - لأول مرة فى قافلات الأزهر الطبية، أجرت القافلة الأزهرية الموفدة إلى قنا من مشيخة الأزهر بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر الجكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عملية قسطرة وتركيب دعامات للقلب فى قسم قسطرة القلب بمستشفى قنا العام، وإنقاذ حياة مرضى أرهقهم السفر والتنقل بين العيادات والمستشفيات.





وصرَّح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، المشرف العام على القوافل الطبية بالأزهر، بأنَّ أطباء القلب بالقافلة قاموا بإجراء 24 عملية قسطرة قلب والقضاء على قوائم الانتظار بالمستشفى، وأنَّ إجراء عمليات قسطرة القلب للمرة الأولى فى قوافل الأزهر إضافة قوية لعمل القوافل الطبية فى مصر، ونقطة نور جديدة لقوافل الأزهر، وخطوة مهمة من شأنها إنقاذ حياة العديد من المرضى وتوفير مشقة السفر عليهم والتكاليف المادية، وسوف تواصل القوافل الأزهرية تطوير عملها والاستفادة من نتائج القوافل فى تطويع القوافل لتقديم أفضل خدمة مجانية متكاملة للمواطنين، فى إطار دور الأزهر ورسالته فى المجتمع.

يقول الدكتور هانى عبد الشفوق خلف، والدكتور أحمد محمد البني، مدرسا القلب بكلية الطب جامعة الأزهر، إنَّه من بين 24 عملية قسطرة كان هناك طارئة وحالتها خطيرة، لكن بتوفيق الله استطاعوا مع الفريق الطبى المعاون من القافلة ومستشفى قنا العام إنقاذ حياة هذا المريض (55) عامًا، كان يعانى من جلطة حادة بالشريان التاجي، وحالته الطبية غير ملائمة لإعطاء مذيب للجلطة نظرًا لمرور الوقت المسموح لإعطاء المذيب خلاله، والعلاج الأوحد للمريض هو دخوله قسطرة القلب بشكل عاجل، وقد تبين أنَّ هذه الخدمة تحتاج إلى استخراج قرار علاجى وهو ما ستتأثر معه حالة القلب.

ويشير الدكتور محمود صديق، إنه فور العلم بهذه الحالة وضرورة إجراء العملية بشكل عاجل؛ تم التواصل مع الجهات المختصة ومع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الذى وجه المستشفى بالعمل مع القافلة وإجراء العملية دون انتظار على أن تُعمل الإجراءات الإدارية بعد إنقاذ حياة المريض، فتم عمل القسطرة وتبين وجود انسداد تام بالشريان الرئيس المغذى للقلب، وتم فتحه وتركيب دعامه دوائية واستعادة سريان الدم مره أخرى بفضل الله.

وأوضح الدكتور عبد الرحمن الحضري، مدرس مساعد القلب بكلية الطب جامعة الأزهر، أنَّه خلال عمله بالقافلة لاحظ وجود حالات تعانى من أمراض خلقية بالقلب، مثل وجود ثقب بين البطينين وبين الأذنين ورباعى «فالوت» فى الأطفال والكبار، وتم تشخيص مريضة تعانى من تضخم بعضلة القلب اليمنى بسبب وجود ثقب بالقلب وتم تحويلها إلى المستشفى الجامعى بجنوب الوادي، وعمل الفحوصات المطلوبة لتجهيز المريضة لعملية القلب المفتوح وإنقاذ حياتها، مع تحويل بعص الحالات إلى مستشفيات الأزهر بالقاهرة لإجراء القسطرة القلبية وعمليات القلب المفتوح.

وتنطلق القوافل الطبية بالأزهر حسب خطة سنوية بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فى إطار دور الأزهر المجتمعى والإنساني، لتوقيع الكشوف الطبية وإجراء الفحوصات والعمليات مجانًا، والوصول إلى أكبر شريحة من المستحقين لهذه الخدمات الطبية المجانية، للتخفيف عن كاهل المواطنين، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.