«الرعاية الصحية» تعلن أبرز نتائج مشاركة فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن أبرز نتائج مشاركة وفد رفيع المستوى من الهيئة، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، فى فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربى "آراب هيلث 2023"، والذى انعقد تحت شعار "الابتكار والاستدامة فى الرعاية الصحية"، بحضور رؤساء هيئات الصحة وصناع القرار بالمنطقة العربية والشرق الأوسط وأفريقيا، فى مركز دبى التجارى العالمى، بدولة الإمارات العربية المتحدة.





وأشار البيان، إلى أنه أسفرت نتائج الزيارة عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة علاج السعودية لتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمارات والفرص التنافسية فى مجال السياحة العلاجية بمصر، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون وتعاقد تقديم الخدمات الصحية مع مجموعة "INTERNATIONAL SOS" الأكبر عالميًا فى تقديم الخدمات الصحية للمرضى الدوليين، إلى جانب توقيع اتفاقية تعاون مع شركة "ELEKTA" السويدية لتبادل الخبرات فى أحدث طرق تشخيص وعلاج مرضى الأورام، وإنشاء "إليكتا أكاديمى" بمستشفى النصر التخصصى ببورسعيد.

وأضافت، أن شملت الزيارة لقاء الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مع الدكتور عوض الكتبى، المدير العام لهيئة الصحة بدبى، حيث تم الاتفاق على توقيع مذكرة توأمة بين الجانبين فى كافة مجالات تقديم خدمات الرعاية الصحية المتقدمة ورقمنة الخدمات والتعليم الطبى المستمر والسياحة العلاجية، فضلًا عن زيارة "السبكى" لمدينة شخبوط الطبية بأبوظبى، لتعزيز تبادل وتناقل الخبرات فى مجالات الرعاية الصحية المتقدمة باستخدام أحدث التقنيات وأساليب العلاج، وتطبيق أحدث المعايير الدولية.

وتابعت أنه تم بحث التعاون مع مجموعة "أكيومد- ACCUMED" لإنشاء أكاديمية فى مجال الترميز السريرى لتخريج دفعات متميزة من المرمزين الطبيين المعتمدين وذوى الكفاءة العالية، إضافة إلى بحث التعاون مع شركة "KLS Martin" الألمانية، و"OPERAMED" الإيطالية، لتبادل الخبرات وتدريب مقدمى الخدمة الصحية على أحدث التقنيات والتكنولوجيات الطبية المتقدمة، وكذلك بحث التعاون مع شركة "DEDALUS" لتبادل الخبرات ودعم ميكنة أقسام الطوارئ والعمليات بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية وربطها مع أدوات التكويد الدولية.

واستكملت، أنه شملت زيارة رئيس هيئة الرعاية الصحية، لأجنحة الشركات المتخصصة فى التكنولوجيا الطبية والتحول الرقمى والذكاء الاصطناعى بمعرض الصحة العربى، إضافة إلى زيارة جناح جمهورية مصر العربية بمعرض الصحة العربى، مؤكدًا دعم توطين الصناعات الطبية كهدف استراتيجى للدولة المصرية، علاوة على مشاركة وفد الهيئة بجلسة "رحلة تحول" ضمن جلسات مؤتمر الصحة العربى، لاستعراض أهم تطورات الرعاية الصحية، ومناقشة الرؤى وتبادل الأفكار حول استمرارية الارتقاء بالخدمات، وتعزيز ثقافة الابتكار فى ميدان الرعاية الصحية.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أهمية المشاركة بفعاليات "آراب هيلث"، لافتًا إلى أنه منصة مثالية لاستعراض أحدث التكنولوجيات والابتكارات فى مجال الرعاية الصحية، وعقد الشراكات والصفقات الجديدة التى تساعد الدول وخاصة فى المنطقة العربية على إيجاد غدٍ أفضل فى مجالات تطور الرعاية الصحية، وتعزيز ريادتها عالميًا.