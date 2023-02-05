محافظ الإسكندرية ينعي الدكتور شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 فبراير 2023 12:30 صباحاً - نعى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق، والذي وافته المنية اليوم، سائلاً المولى _عز وجل_ أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجزيه عن ما قدمه من خدمات لوطنه خير الجزاء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقال محافظ الإسكندرية أن الدكتور شريف إسماعيل، كان رجل دولة من طراز فريد، وكان مثالا ورمزا يحتذى في العطاء والإخلاص وحب الوطن، مشيرًا إلى أنه تحمل المسئولية في وقت عصيب من تاريخ الوطن.