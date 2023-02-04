3 ملايين زائر في اليوم العاشر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 فبراير 2023 11:26 مساءً - قال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن اليوم العاشر لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب في دورته 54، يحقق حضورًا جماهيريًا كبيرًا، اليوم السبت 4 فبراير 2023، حيث وصل عدد زائريه إلى أكثر من 481 ألف زائر، ليصل إجمالي عدد الزائرين حتى الآن إلى 2,878,475 مواطن، مؤكدًا حرص المواطنين على زيارة المعرض وفعالياته، إلى جانب اقتناء الكتب، وخاصة من أجنحة الهيئة، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا، ووصلت عدد النُسخ التي تم بيعها أكثر من 103 ألف نُسخة خلال الأيام الماضية.
وكان المعرض قد شهد خلال الأيام الماضية، العديد من الفعاليات الفنية والثقافية، ضمن برنامج الأنشطة الثقافية المُصاحبة للمعرض، إضافة إلى فعاليات البرنامج المهني، والأنشطة المُخصصة للطفل بقاعة (5) بالمعرض.
يُذكر أن الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تُقام تحت رعاية فخامة السيد الرئيس، عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتُقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 6 فبراير 2023 ، تحت شعار "على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"، وتم اختيار الكاتب "صلاح جاهين" ليكون شخصية المعرض هذا العام، وتحل عليها دولة المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف.