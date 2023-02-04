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وزير الزراعة ينعى الدكتور شريف إسماعيل: أدى المسئولية بأمانة وإخلاص في ظروف عصيبة

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 فبراير 2023 11:26 مساءً - ببالغ الحزن والأسى ينعى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس وزراء مصر السابق والذي وافته المنية اليوم بعد رحلة طويلة وحافلة من العمل الوطنى حمل خلالها على عاتقة مهاماً صعبة في ظروف عصيبة من تاريخ الوطن.

 

وكان عليه رحمة الله متجردا وفاضلا دمث الخلق وأدى المسئولية بأمانة وإخلاص وشرف ‏ وزير الزراعة وجموع العاملين بالوزاره يعربون عن خالص عزائهم ومواساتهم لأسرة الفقيد الراحل رحمه الله وتغمده بواسع رحمته وعظيم فضله، وألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.. «إنا لله وإنا إليه راجعون».

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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