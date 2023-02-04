ريال مدريد يعلن إصابة هازارد قبل مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 فبراير 2023 11:26 مساءً - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم السبت، إصابة لاعب وسطه البلجيكي إيدين هازارد في ركبته اليسرى وغيابه عن مواجهة ريال مايوركا، الأحد، الجولة العشرين من مسابقة الدوري الاسباني.

وقال النادي الإسباني في بيان عبر موقعه الرسمي: "بعد الفحوصات التي أجراها لاعبنا إيدن هازارد يوم السبت، كشفت المصالح الطبية في ريال مدريد بتشخيص التهاب في أوتار الركبة اليسرى".

وكانت المباراة الأخيرة لهازارد في الدوري الإسباني بالتحديد ضد ريال مايوركا في ملعب "سانتياجو برنابيو" في التاسع من سبتمبر الماضي.

وانضم البلجيكي في عام 2019 إلى ريال مدريد مقابل 115 مليون يورو، لكنه تعرض لإصابات متسلسلة ولم يلعب كثيرًا هذا الموسم، سبع مباريات في جميع المسابقات بينها ثلاث مباريات فقط أساسيا، وسجل هدفا واحدا مع تمريرة واحدة حاسمة.

وغاب هازارد في نهاية يناير الماضي عن الديربي ضد أتلتيكو مدريد في ربع نهائي مسابقة الكأس والمباراة ضد أتلتيك بيلباو في الدوري بسبب إصابة طفيفة في الكاحل.

وضرب النادي الأهلي موعدا مع ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على سياتل الأمريكي بهدف دون رد عن طريق محمد مجدي أفشة في الدقائق القاتلة.