مفتي الجمهورية ينعى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 فبراير 2023 11:26 مساءً - نعى فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام –مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق الذي وافته المنية مساء اليوم عن عمر ناهز 68 عامًا.

وقال فضيلة المفتي إن الراحل كان له الكثير من الإنجازات الكبيرة وقدم لمصر خدمات جليلة في فترات عصيبة كانت تمر بها البلاد، ومن خلال مناصب عدة تولاها وعمل فيها بجد واجتهاد لصالح الوطن.

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء إلى أسرة المهندس شريف إسماعيل، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته في الصالحين، وأن ينزله منازل الأبرار، ويلهم أهله الصبر والسلوان.