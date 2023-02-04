أخبار مصرية

رجل القاضية.. أفشة يتوج بجائزة رجل مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 فبراير 2023 11:26 مساءً - حصل محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جائزة رجل المباراة في مباراة الفريق أمام سياتل ساوندرز الأمريكي بطل الكونكاكاف، التي أقيمت مساء ‏اليوم في ربع نهائي كأس العالم للأندية.‏

 

ونجح أفشة في تسجيل هدف الفوز على سياتل، ويحسم تأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس ‏العالم للأندية، ويواجه ريال مدريد بطل أوروبا مساء الأربعاء المقبل بالمجمع الرياضي الأمير ‏مولاي عبد الله الرياضي بمدينة الرباط.‏

 

وسجل أفشة هدف الفريق في الدقيقة 88، من زمن المباراة التي أقيمت على استاد طنجة ‏بالمغرب‏، وتم اختياره من قبل اللجنة المنظمة «رجل المباراة».

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا