وزير الزراعة ناعيا شريف إسماعيل: أدى المسئولية بأمانة وإخلاص وشرف

جدة - نرمين السيد - نعى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وزير الزراعة، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور شريف إسماعيل، رئيس وزراء مصر السابق، مساعد السيد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس الوزراء السابق، الذى وافته المنية اليوم.





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