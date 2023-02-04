البابا تواضروس ناعيا المهندس شريف إسماعيل: خدم بلادنا فى فترة دقيقة

جدة - نرمين السيد - نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى، المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق ومساعد رئيس الجمهورية، الذى وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 67 عاما، بعد أن خدم بلادنا العزيزة مصر فى فترة دقيقة من عمرها وتفانى فى العمل العام فى مختلف المناصب.





وقالت الكنيسة فى بيانا لها: نعزى الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى فى وفاة هذه الشخصية الوطنية، ذاكرين له مواقفه وجهوده لأجل رفعة هذا الوطن. وأضافت: كما نذكر له بكل التقدير علاقته الطيبة مع الكنيسة وحرصه على تعزيز قيم المواطنة.. نصلى أن يعطى الله أسرة الراحل وأحباءه صبرا وعزاء خاصا.

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