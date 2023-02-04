مفتى الجمهورية ناعيا المهندس شريف إسماعيل: قدم لمصر خدمات جليلة

جدة - نرمين السيد - نعى الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق الذى وافته المنية، مساء اليوم، عن عمر ناهز 68 عاما.





وقال المفتى، فى بيان له، إن الراحل كان له الكثير من الإنجازات الكبيرة، وقدم لمصر خدمات جليلة فى فترات عصيبة كانت تمر بها البلاد، ومن خلال مناصب عدة تولاها وعمل فيها بجد واجتهاد لصالح الوطن. وتوجه مفتى الجمهورية، بخالص العزاء إلى أسرة المهندس شريف إسماعيل، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته فى الصالحين، وأن ينزله منازل الأبرار، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

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