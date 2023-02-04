وزير الصحة ناعيا المهندس شريف إسماعيل: كان مثالا مشرفا للوطنية والوفاء

جدة - نرمين السيد - نعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، المهندس شريف إسماعيل رئيس وزراء مصر «السابق»، الذى توفى مساء اليوم السبت، داعيا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.





وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن المهندس شريف إسماعيل، كان مثالا مشرفا للوطنية والوفاء، سواء فى فترة عمله وزيرا للبترول والثروة المعدنية، أو خلال توليه رئاسة مجلس الوزراء. يذكر أن المهندس شريف إسماعيل، شغل منصب رئيس مجلس الوزراء المصرى فى الفترة من سبتمبر 2015 حتى يونيو 2018.

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