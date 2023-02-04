الحوار الوطنى يثمّن قرار البدء بتنفيذ البرامج والمبادرات التنموية بديلاً لانعقاد النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 فبراير 2023 10:28 مساءً -

ثمّن مجلس أمناء الحوار الوطني قرار منتدى شباب العالم، بأن تكون نسخته الخامسة لهذا العام بمثابة دعوة لتنفيذ التنمية بدلاً من مناقشة سُبل تحقيقها، وذلك عقب المؤتمر الصحفي لمنتدى شباب العالم الذي عُقد بالمتحف القومي للحضارة منذ قليل.

وأكد المجلس أن قرار عدم إطلاق النسخة الخامسة من "منتدى شباب العالم" بشكله السنوي المعهود من "مدينة شرم الشيخ"، وتوجيه عوائد حقوق الرعاية التي كانت مخصصة لتنظيمه، في تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية، سيسهم بشكل كبير دفع مسيرة البناء والتنمية التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالجمهورية الجديدة، بما يخدم صالح المواطن المصري وتوفير حياة كريمة للمواطنين كافة.

ومن المقرر أن يتم الأخذ بعين الاعتبار حزمة البرامج والمبادرات التي تم الإعلان عن إطلاقها والبدء في تنفيذها، ضمن المحاور الرئيسة الثلاثة بالحوار الوطني (السياسي والاقتصادي والمجتمعي)، بهدف مشاركة الرؤى والأفكار من خلال مساحات مشتركة لاستكمال

دعائم التنمية ذات التأثير المباشر على المواطنين والشباب بوجه خاص داخل وخارج مصر وذلك في ظل الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم.