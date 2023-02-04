وزير الخارجية ينعى المهندس شريف إسماعيل رئيس وزراء مصر السابق

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 فبراير 2023 10:28 مساءً - ينعى سامح شكرى وزير الخارجية، وجميع أعضاء وزارة الخارجية المصرية، ببالغ الحزن والأسى، فقيد الوطن، ورمز العطاء والتفاني فى حب مصر، الدكتور شريف إسماعيل رئيس وزراء مصر السابق.

ويتقدم سامح شكرى بخالص العزاء لأسرة الفقيد فى هذا المصاب الأليم، سائلاً المولى عز وجل أن يدخله فسيح جناته ويلهم أسرته وجميع محبيه الصبر والسلوان.

وأضاف وزير الخارجية: لقد كان رحمه الله مثالاً يُحتذى فى العطاء والعمل لرفعة مصر وحماية مصالح الوطن العليا حتى اللحظات الأخيرة من حياته.

كما قاد مسيرة العمل بمجلس وزراء مصر فى ظل ظروف وتحديات جسام بكل كفاءة واقتدار، فى نموذج فريد ومبهر لكل من عمل معه وتحت قيادته.

رحم الله فقيد مصر الغالي.