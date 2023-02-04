مجلس الوزراء ينعى الدكتور شريف إسماعيل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 فبراير 2023 10:27 مساءً - نعى مجلس الوزراء، بخالص الحزن وعميق الأسى، رئيس مجلس الوزراء السابق ، الدكتور شريف إسماعيل، الذى وافته المنية اليوم.

وتوجه مجلس الوزراء بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الراحل العظيم ومحبيه، مؤكدا أننا فقدنا اليوم قيمة وقامة عظيمة، كانت دوما أهلا للثقة وتحمل المسئولية.

الدكتور شريف إسماعيل

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الراحل العظيم بذل الكثير في سبيل خدمة الوطن خلال المناصب العامة التي تولاها، لافتا إلى أن الوطن لن ينسى هذه الاسهامات الجليلة وسيظل يذكرها بكل تقدير ووفاء وعرفان.

وأكد مدبولى أن الراحل الكريم كان نموذجا فى الإخلاص والعطاء والتفانى، تعلمنا منه الكثير، وكان خير سند لوطنه ولزملائه، ظل يخدم وطنه حتى وافته المنية، بإخلاص وتفان.