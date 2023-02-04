المتحدث باسم رئاسة الجمهورية يبرز السيرة الذاتية للمهندس شريف إسماعيل

جدة - نرمين السيد - وأوضح المنشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن المهندس شريف إسماعيل، رحمه الله، من مواليد 6 يوليو عام 1955، تخرج عام 1978 فى كلية الهندسة جامعة عين شمس، وعمل لدى تخرجه كمهندس فى البحث والاستكشاف بشركة موبيل حتى عام 1978.

وتابع: بدأ العمل بشركة إنبى منذ عام 1979 حتى عام 2000 حتى وصل إلى منصب مدير عام الشئون الفنية وعضو مجلس الإدارة، ثم وكيل وزارة البترول لمتابعة شئون وعمليات البترول والغاز منذ عام 2000 حتى عام 2005.

وواصل: عمل رئيس مجلس إدارة شركة إيجاس منذ عام 2005 حتى 2007، ثم رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادى القابضة للبترول منذ عام 2007 حتى 2013.

واستكمل: عين وزيرا للبترول منذ 16 يوليو 2013 وحتى 18 سبتمبر 2015، ثم رئيسا لمجلس الوزراء المصرى منذ 19 سبتمبر 2015 وحتى 5 يونيو 2018، ثم مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية منذ 14 يونيو 2018.