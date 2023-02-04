شيخ الأزهر ناعيا المهندس شريف إسماعيل: فقدنا رجلا وطنيا من طراز فريد

جدة - نرمين السيد - نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، ورئيس وزراء مصر السابق، الذى وافته المنية اليوم السبت، عن عمر ناهز 68 عاما.





وقال شيخ الأزهر - وفق بيان اليوم - إن المهندس شريف إسماعيل كان رجلا من طراز فريد، عاش مخلصا لوطنه ومبادئه، ولم يتوان عن تلبية نداء الوطن فى مراحل مصيرية وحاسمة، وعمل بجد وإخلاص طوال مسيرته من أجل نهضة مصر ورفعتها واستقرارها، كما يذكر شيخ الأزهر للراحل تقديره ودعمه للأزهر الشريف؛ علماء وأساتذة وطلابا. ويتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء لأسرة الفقيد الراحل وجموع الشعب المصرى، سائلا المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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