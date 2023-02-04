وزير الخارجية ناعيا الدكتور شريف إسماعيل: كان مثالا فى العطاء والعمل

وتقدم الوزير سامح شكرى، فى بيان رسمى، بخالص العزاء لأسرة الفقيد فى هذا المصاب الأليم، سائلا المولى عز وجل أن يدخله فسيح جناته، ويلهم أسرته، وجميع محبيه الصبر والسلوان.
وأضاف البيان، أن الفقيد كان مثالا يحتذى فى العطاء والعمل، لرفعة مصر وحماية مصالح الوطن العليا حتى اللحظات الأخيرة من حياته.
وتابع: كما قاد الدكتور شريف إسماعيل، مسيرة العمل بمجلس وزراء مصر فى ظل ظروف، وتحديات جسام بكل كفاءة واقتدار، فى نموذج فريد ومبهر لكل من عمل معه وتحت قيادته..رحم الله فقيد مصر الغالى.
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