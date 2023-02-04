وقال الملا فى بيان، اليوم السبت، إن إسماعيل حمل على عاتقه مهاما صعبة، وكان رجلا فاضلا وأدى أمانته بشرف تجاه الله والوطن وشعب مصر الكريم فى جميع الأماكن التى عمل بها وأنه كان نموذجا مشرفا، عمل بتجرد وإخلاص وكان على قدر المسؤولية والأمانة.
وأشار إلى أنه حظى بشرف العمل معه خلال توليه حقيبة وزارة البترول والثروة المعدنية، وخلال رئاسته مجلس الوزراء عن قرب، ولمس فيه معانى التفانى فى العمل والحرص الدائم على النجاح، وأنه إذ ينعيه باسمه وباسم جموع العاملين بقطاع البترول المصرى، فإنه يتوجه لله عز وجل داعيا للراحل الكريم بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وأن يلهمنا وأهله الصبر والسلوان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طارق الملا ينعى المهندس شريف إسماعيل: أدى أمانته بشرف تجاه الله والوطن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.