الأهلى يكرر "القاضية ممكن" من جديد.. أفشة يقضي على آمال سياتل في كأس العالم للأندية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 فبراير 2023 09:30 مساءً - أحرز اللاعب محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي هدف مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية، وذلك في الدقيقة الـ 88 من عمر المباراة.

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي فى ربع نهائي مونديال الأندية المقامة حالياً باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية بالتعادل السلبي.