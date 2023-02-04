الأهلى يكرر "القاضية ممكن" من جديد.. أفشة يقضي على آمال سياتل في كأس العالم للأندية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 فبراير 2023 09:30 مساءً - أحرز اللاعب محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي هدف مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية، وذلك في الدقيقة الـ 88 من عمر المباراة.
انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي فى ربع نهائي مونديال الأندية المقامة حالياً باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية بالتعادل السلبي.
ويُديرالمباراة الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور ويعاونه جيري بيسويك، وآدم نون وسيكون الحكم الرابع الصيني ما نينج، ويدير تقنية الفيديو الحكم الفرنسي جيروم بريسارد، ويعاونه الإيطالي ماسيميليانو إيراتي.
وجاءت بداية المباراة هادئة من جانب الفريقين وأنحصر اللعب وسط الملعب كثيراً وأن كان الفريق الأمريكي قد بدا ينشط هجومياً بشكل أفضل من الأهلي الذي أعتمد على الهجمة المرتدة.
ويضم تشكيل الأهلي لمباراة سياتل كلاً من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي ومحمد هاني.
خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية.
خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو ومحمود كهربا.
ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.