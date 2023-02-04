شيخ الأزهر: التحديات الإنسانية كانت سببا فى ميلاد «وثيقة الأخوة الإنسانية»

جدة - نرمين السيد - قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن ما يجتاح المجتمعات البشرية فى الشرق والغرب من موجات القلق والتوتر، وصراع التعصب والكراهية، وازدراء الإنسان لأخيه الإنسان إذا ما اختلف عنه ثقافة أو دينا أو لونا أو عنصرا، والحروب التى بدأت تدور رحاها بين شعوب ودول كبرى وصغرى، وغيرها من التحديات الإنسانية، كان سببا فى ميلاد «وثيقة الأخوة الإنسانية».





وأضاف فضيلة الإمام الأكبر، خلال كلمة وجهها بمناسبة احتفالية اليوم الدولى للأخوة الإنسانية، أن «وثيقة الأخوة الإنسانية» لا تزال، وستظل، تمثل بادرة أمل - للخروج من الأزمة الإنسانية، التى يمر بها عالمنا اليوم، وذلك لما تتضمنه من التذكير بضرورة العودة إلى رحاب الإيمان بالله، وتعاليم الأديان التى حملها الرسل والأنبياء إلى البشرية جميعا، والتى تدور على معنى التسامح والتعايش والسلام، والتأكيد على أهمية الحوار بين الأديان، وانفتاح الثقافات وتلاقحها، وذلك فى سياق إنسانى بحت يرسخ حق الاختلاف على مستوى الفرد فى سياق مصلحة الإنسان، وحقه فى العيش الكريم الآمن.

وأعرب شيخ الأزهر عن أمله أن تؤتى وثيقة الأخوة الإنسانية، ثمارها يوما بعد يوم، وأن تبلغ غايتها، وتحقق هدفها النبيل.

وأوضح أن السبيل لتحقيق ذلك يكون من خلال وضع تلك الوثيقة موضع البحث والتأمل والنقد، فى المدارس والجامعات والمنظمات التربوية والسياسية الإقليمية منها والدولية، وحين تقترب من دوائر اتخاذ القرار، بحسبانها أحد أدوات الدبلوماسية الحديثة، وحين يتحمل ممثلو الأديان ورموزها وعلماؤها ورجالها مسؤوليتهم الخلقية والتاريخية فى تعزيز السلم والأخوة والتعايش بين الناس.

وأشاد بأنموذج دولة تيمور الشرقية التى اعتمدت وثيقة الأخوة الإنسانية وثيقة وطنية، ووضعتها ضمن المناهج الدراسية فى جميع مدارسها وجامعاتها.

ولفت فضيلة الإمام الأكبر إلى أنه وبالرغم من أن مسيرة الأخوة الإنسانية مليئة بالتحديات والصعاب، لكن النوايا الصالحة والعمل الجاد الذى تجسده اليوم جائزة زايد للأخوة الإنسانية، يمثل بارقة أمل ومصدر تشجيع لكل محبى الخير والسلام.

كما قدم الشكر لكل من ساهم فى العمل على هذه الجائزة، التى أضحت منصة عالمية لتقديم نماذج مضيئة تنضم إلى مسيرة الأخوة الإنسانية، وتدعم جهودهم للاستمرار فى تخفيف معاناة الضعفاء والمظلومين والفقراء من أجل عيش أكثر سلاما وعدلا وإخاء.