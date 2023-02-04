شريف إسماعيل.. محطات فى حياة رجل المهام الصعبة

جدة - نرمين السيد - وشغل الراحل منصب رئيس الوزراء، ثم ترأس اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومساعدًا لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

رحلة شريف إسماعيل

تخرّج الراحل عام 1978 فى كلية الهندسة قسم الميكانيكا جامعة عين شمس، وعمل لدى تخرجه كمهندس فى البحث والاستكشاف بشركة موبيل حتى عام 1979.

بدأ العمل بشركة إنبى منذ عام 1979 حتى عام 2000 كمهندس حتى وصل إلى منصب مدير عام الشؤون الفنية وعضو مجلس الإدارة، ثم تولى منصب وكيل وزارة البترول لمتابعة شؤون وعمليات البترول والغاز منذ عام 2000 حتى 2005، ثم رئيس مجلس إدارة شركة إيجاس منذ عام 2005 حتى 2007، ورئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادى القابضة للبترول منذ عام 2007 وحتى 2013.

الوزارة والمهمة الصعبة

تولى المهندس شريف إسماعيل مسئولية وزارة البترول فى 16 يوليو 2013، وفى 12 سبتمبر 2015، كلفه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيل الوزارة، وظل رئيسًا للوزراء حتى استقال

فى 22 نوفمبر 2017 أعلن مجلس الوزراء توجه المهندس شريف إسماعيل إلى ألمانيا للعلاج وإجراء عملية جراحية، على أن تكون فترة العلاج فى حدود ثلاثة أسابيع.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا فى 23 نوفمبر 2017 بتولى المهندس مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، مهام القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء لحين عودته من رحلة علاجه.

وعاد شريف إسماعيل إلى مصر بعد إتمام رحلة علاجه فى 21 ديسمبر 2017، واستلم مهام عمله فى يناير 2018.

فى 5 يونيو 2018 قدم الراحل استقالته من رئاسة الحكومة، ليصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارًا بتعيينه مساعدًا لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية فى 14 يونيو 2018.

فى 4 فبراير 2023 رحل عن عالمنا رجل المهام الصعبة شريف إسماعيل عن عمر 68 عامًا.

الرئيس السيسى ينعى شريف إسماعيل

ونعى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الوزراء السابق ومساعد رئيس الجمهورية الدكتور شريف إسماعيل عبر حسابه الرسمى على مواقع التواصل الاجتماعى.

وقال الرئيس السيسى، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك" : "أنعى بخالص الحزن والأسى رجلًا فاضلًا من خير رجال مصر، رجلًا تجسد فيه ضمير هذه الأمة، رئيس الوزراء السابق الدكتور الجليل شريف إسماعيل".

وأكد أن الراحل كان رجلًا عظيمًا بحق، تحمل المسؤولية فى أصعب الظروف وأحلك الأوقات، وكان على قدر المسئولية الصعبة .

وأضاف الرئيس السيسى: "لم أرِ من الراحل العظيم إلا كل تجرد وإخلاص وأمانة ورغبة فى العطاء، مترفعًا عن كل المكاسب، لا يبتغى أى شىء إلا مصلحة وطنه وشعبه، إننى أعزى نفسى وأعزى الشعب المصرى فى فقدان هذا الرجل المخلص، وإنا لله وإنا إليه راجعون".