جدة - نرمين السيد - تضمن المؤتمر الذى حضره 220 خادما وخادمة، ورشا تدريبية فى إطار المستوى الثالث للمشروع "ابدع" على مصادر التعليم الكنسى الخمسة.

كما قدم فريق كنيسة السيدة العذراء بمنشاة منبال، مسرحية باللغة القبطية وكذلك النشيد الوطنى المصرى باللغة ذاتها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مؤتمر للخدام بإيبارشية بمطاى ضمن مشروع 1000 معلم كنسى (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.