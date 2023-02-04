أخبار مصرية

الرئيس السيسي ينعى شريف إسماعيل: "رجلًا تجسد فيه ضمير هذه الأمة"

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 فبراير 2023 08:30 مساءً - نعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصري الأسبق، والذي توفي عن عمر ناهو 68 عاما.

 

وكتب في تدوينة عبر حساه على "فيس بوك": "أنعى بخالص الحزن والأسى رجلًا فاضلًا من خير رجال مصر، رجلًا تجسد فيه ضمير هذه الأمة، رئيس الوزراء السابق الدكتور الجليل شريف إسماعيل".

 

وأضاف: "لقد كان الراحل رجلًا عظيمًا بحق، تحمل المسئولية في أصعب الظروف وأحلك الأوقات، وكان على قدر المسئولية الصعبة . لم أر من الراحل العظيم إلا كل تجرد وإخلاص وأمانة ورغبة في العطاء، مترفعًا عن كل المكاسب، لا يبتغي أي شيء إلا مصلحة وطنه وشعبه".

 

وتابع: "إنني أعزي نفسي وأعزي الشعب المصري في فقدان هذا الرجل المخلص. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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