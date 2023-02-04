الرئيس السيسي ينعى شريف إسماعيل: "رجلًا تجسد فيه ضمير هذه الأمة"

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 فبراير 2023 08:30 مساءً - نعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصري الأسبق، والذي توفي عن عمر ناهو 68 عاما.

وكتب في تدوينة عبر حساه على "فيس بوك": "أنعى بخالص الحزن والأسى رجلًا فاضلًا من خير رجال مصر، رجلًا تجسد فيه ضمير هذه الأمة، رئيس الوزراء السابق الدكتور الجليل شريف إسماعيل".

وأضاف: "لقد كان الراحل رجلًا عظيمًا بحق، تحمل المسئولية في أصعب الظروف وأحلك الأوقات، وكان على قدر المسئولية الصعبة . لم أر من الراحل العظيم إلا كل تجرد وإخلاص وأمانة ورغبة في العطاء، مترفعًا عن كل المكاسب، لا يبتغي أي شيء إلا مصلحة وطنه وشعبه".

وتابع: "إنني أعزي نفسي وأعزي الشعب المصري في فقدان هذا الرجل المخلص. وإنا لله وإنا إليه راجعون".