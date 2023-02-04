عاجل- وفاة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السابق

جدة - نرمين السيد - توفى منذ قليل المهندس شريف إسماعيل رئيس وزراء مصر السابق.



جدة - نرمين السيد - توفى منذ قليل المهندس شريف إسماعيل رئيس وزراء مصر السابق. وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل...

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