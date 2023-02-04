عاجل- إدارة منتدى شباب العالم تطلق منصة منتدى شباب العالم للمتطوعين

جدة - نرمين السيد - شهد المؤتمر الصحفى لمنتدى شباب العالم توقيع بروتوكول تعاون بين منتدى شباب العالم والتحالــف الوطنى للعمـل الأهلــى التنمــوى والإتحــاد العربــى للتطــــوع لإطلاق منصة منتدى شباب العالم للمتطوعين، والتى تهدف إلى نشر ثقافة التطوع ودعم قدرات المتطوعين للمشاركة فى الأعمال التنموية والخيرية، كما ستقوم المبادرة بتنفيذ العديد من برامج التبادل للمتطوعين بين الدول المختلفة.





وقع البروتوكول الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب ومدير منتدى شباب العالم والسيد حسن بو هزاع رئيس الاتحاد العربى للتطوع والدكتورة نهى طلعت أمين سر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى. ومن الجدير بالذكر أن إدارة منتدى شباب العالم قد قررت توجيه عوائد الرعاية المخصصة لتنظيم النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم لصالح تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات التنموية.

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