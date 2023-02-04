الحوار الوطنى يثمّن توجيه عوائد منتدى شباب العالم للمبادرات التنموية

جدة - نرمين السيد - ثمّن مجلس أمناء الحوار الوطنى قرار منتدى شباب العالم، بأن تكون نسخته الخامسة لهذا العام بمثابة دعوة لتنفيذ التنمية بدلا من مناقشة سُبل تحقيقها، وذلك عقب المؤتمر الصحفى لمنتدى شباب العالم الذى عُقد بالمتحف القومى للحضارة منذ قليل.





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