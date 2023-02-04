رشا راغب: الشباب لديهم القدرة على التكيف مع المشاكل فى محيطهم

جدة - نرمين السيد - وقالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للشباب، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفى، إن الشباب لديهم القدرة على التكيف مع المشاكل فى محيطهم.

وشهد المؤتمر الصحفى عرضًا لفيلم تسجيلى عن النسخ الأربع السابقة للمنتدى، كما استعرضت إدارة منتدى شباب العالم، فيديو لآراء عدد كبير من الشباب الذى شارك فى النسخ الأربع الماضية من منتدى شباب العالم، والذين أشادوا بالأجواء الإيجابية التى صاحبت المنتدى، والذى كان بمثابة تلاقى بينهم وبين شباب من ثقافات مختلفة، مؤكدين أنهم على تواصل مع أصدقاءهم الذين تعرفوا عليهم خلال فعاليات المنتدى.