ممثلة الأمم المتحدة تشيد بتركيز النسخة الـ5 لمنتدى شباب العالم على التنفيذ

جدة - نرمين السيد - أكدت إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، أن منتدى شباب العالم صاحب إسهامات خاصة فى مناقشة القضايا الدولية، لافتة إلى التنظيم الرائع للشباب المصرى للمؤتمر الدولى للمناخ cop27 بشرم الشيخ.





وأشادت ممثلة الأمم المتحدة، بالإعلان عن تركيز النسخة الخامسة للمنتدى على التنفيذ. يذكر أنه منذ انطلاق المنتدى فى نسخته الاولى عام 2017 وعلى مدار النسخ الأربع السابقة يهدف المنتدى إلى إرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، من خلال مناقشة قضايا العالم واقتراح التوصيات وتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات على أرض الواقع، واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، منتدى شباب العالم فى مصر كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

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