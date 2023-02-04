تشكيل الأهلي أمام سياتل الليلة في مونديال الأندية.. كهربا وطاهر وبيرسي تاو يقودون الهجوم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 فبراير 2023 06:30 مساءً - أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة سياتل الأمريكي فى ربع نهائي مونديال الأندية المحدد لها السابعة مساء اليوم.

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة سياتل كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو ومحمود كهربا.

وحصلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والهيئة الوطنية للإعلام على حقوق البث الأرضي لمباريات فريق الكرة بالنادى الأهلي بمنافسات بطولة كأس العالم للأندية بداية من اليوم بالدور الثاني.

وعقد كولر محاضرة أخيرة مع لاعبي الأهلي قبل التحرك إلى ملعب أبن بطوطة الذي يستضيف مباراة سياتل المقرر لها السابعة من مساء اليوم ،السبت، في بطولة كأس العالم للأندية.

يشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.