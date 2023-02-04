إقبال كبير على جناح الهيئة المصرية للكتاب بمعرض القاهرة الدولى (صور)

جدة - نرمين السيد - شهد جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، بمعرض القاهرة الدولى، إقبالا جماهيريا كبيرا، على مختلف إصداراتها، لاقتناء أهم الكتب المطروحة وبأسعار مخفضة، حيث تنوع الزوار من الأطياف بين الشباب وكبار السن، والأطفال.





وطرحت الهيئة المصرية العامة للكتاب، كتبا بأسعار تنافسية لتشجيع المواطنين ورواد المعرض على اقتنائها، وذلك بمختلف العلوم والآداب، وهو ما زاد من إقبال الحضور. يذكر أن الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 6 فبراير 2023 تحت شعار "على اسم مصر- معا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"، وتم اختيار الكاتب صلاح جاهين ليكون شخصية المعرض هذا ‏العام، وتحل عليها دولة المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف.

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