رشا راغب: منتدى شباب العالم أصبح منصة دولية مهمة لمناقشة قضايا عالمية

جدة - نرمين السيد - قالت رشا راغب، رئيس الأكاديمية الوطنية للتدريب، إن منتدى شباب العالم منذ إطلاقة فى 2017، وخلال نسخه الأربع على مدار السنوات الأربعة الماضية، وتطور فعالياته وأنشطته أصبح أكبر من لقاء أو مؤتمر سنوى للشباب، لافتة إلى أن المنتدى أصبح منصة عالمية تهدف للسلام وتشجع على الإبداع وتحقيق التنمية المستدامة.





وأوضحت "راغب" فى مؤتمر صحفى مساء اليوم لإعلان تفاصيل منتدى شباب العالم، أن منتدى شباب العالم أصبح منصة دولية مهمة لمناقشة القضايا العالمية من منظور الشباب، ومن الضرورى التأكيد على أن الأساس فى قدرة الشباب المتميز هو دعم وتشجيع وثقة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الشباب المصرى. وأكدت أن جلسات المنتدى تضمنت نقاشات عكست آمال وطموحات الشباب وخبرات صناع القرار وقادة العالم فى العديد من القضايا، واتضح ذلك من خلال التوصيات الناتجة عن النقاشات فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية وترجمة هذه التوصيات إلى مبادرات وبرامج ناجحة وفعالة استقبلها العالم باحترام شديد واعتراف دولى من كبريات منظمات العالم.

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