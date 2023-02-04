عاجل- إدارة منتدى شباب العالم: لن يتم إطلاقه بشكله المعهود بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - قررت إدارة منتدى شباب العالم عدم إطلاق النسخة الخامسة من "منتدى شباب العالم" بشكله السنوى المعهود من "مدينة شرم الشيخ"، على أن يتم توجيه عوائد حقوق الرعاية التى كانت مخصصة لتنظيم النسخة الخامسة بمدينة شرم الشيخ فى تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية المهمة ذات التأثير المباشر على المواطنين والشباب بوجه خاص داخل وخارج مصر، وذلك بالتعاون مع شركاء المنتدى من مؤسسات ومنظمات دولية ومحلية، على أن تكون النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم لهذا العام بمثابة دعوة لتنفيذ التنمية بدلا من مناقشة سُبل تحقيقها.





يأتى ذلك فى ضوء إدراك شباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة القائمين على إدارة وتنظيم منتدى شباب العالم للمتغيرات الدولية الحالية والأزمات العالمية المتتالية، والتى نتج عنها تداعيات إنسانية واقتصادية أصبحت تُمثل أعباء إضافية على كاهل الدول والحكومات والمواطنين، وإيمانًا منهم بضرورة المشاركة فى تخفيف الأعباء الاقتصادية، ودفع عجلة التنمية كون الشباب المصرى أحد أهم أطراف التنمية.

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