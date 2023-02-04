عاجل- إدارة منتدى شباب العالم: لن يتم إطلاقه بشكله المعهود بشرم الشيخ

يأتى ذلك فى ضوء إدراك شباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة القائمين على إدارة وتنظيم منتدى شباب العالم للمتغيرات الدولية الحالية والأزمات العالمية المتتالية، والتى نتج عنها تداعيات إنسانية واقتصادية أصبحت تُمثل أعباء إضافية على كاهل الدول والحكومات والمواطنين، وإيمانًا منهم بضرورة المشاركة فى تخفيف الأعباء الاقتصادية، ودفع عجلة التنمية كون الشباب المصرى أحد أهم أطراف التنمية.
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