رئيس الوزراء يستعرض خطة الطروحات قبل الإعلان عنها

جدة - نرمين السيد - وجاء ذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة الخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورامى أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزى، وزكية ابراهيم، وكيل مساعد محافظ البنك المركزى، والمستشار محمد أبازيد، المستشار القانونى لوزيرة التخطيط، ونجلاء البيلى، مساعد وزيرة التخطيط لإدارة الأصول والاستثمار، ومسئولى الوزارات المعنية وصندوق مصر السيادى.

وشهد الاجتماع استعراض موقف الشركات المقرر أن يشملها برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة فى عدة قطاعات، حيث تم عرض الإجراءات التنفيذية والجدول الزمنى لعمليات الطرح.

وأكد رئيس الوزراء، أن الاجتماع جاء للاتفاق على الخطوط النهائية لخطة الدولة التفصيلية فيما يتعلق بالطروحات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن خطة الطرح لمدة عام كامل، والتى ستشمل طرح أسهم فى عدد سيزيد على الأرجح عن 20 شركة، حيث سيكون جانبًا من الطرح فى البورصة بهدف توسيع قاعدة مشاركة المواطنين فى الملكية العامة، وجانبًا آخر لمستثمرين استراتيجيين لزيادة نشاط الشركات ورأس مالها، والتوسع فى الإنتاج والتشغيل.

ولفت "مدبولى" إلى أن برنامج الطروحات يمثل الجانب التنفيذى لوثيقة سياسة ملكية الدولة التى تم إطلاقها عقب المؤتمر الاقتصادى فى أكتوبر الماضى، كخطوة لاستكمال جهود الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، وتهيئة المناخ الجاذب والداعم للاستثمار، وبالتالى رفع معدلات النمو الاقتصادى.