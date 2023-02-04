مؤتمر منتدى شباب العالم يبدأ بفيلم تسجيلى عن النسخ الأربع السابقة

جدة - نرمين السيد - واستعرضت إدارة منتدى شباب العالم، فيديو لآراء عدد كبير من الشباب الذى شارك فى النسخ الأربع الماضية من منتدى شباب العالم، والذين أشادوا بالأجواء الإيجابية التى صاحبت المنتدى، والذى كان بمثابة تلاقى بينهم وبين شباب من ثقافات مختلفة، مؤكدين أنهم على تواصل مع أصدقاءهم الذين تعرفوا عليهم خلال فعاليات المنتدى.

ووصف عدد منهم المنتدى بالاستثنائى، وقالوا إنها تجربة فريدة ومميزة، كما أشاروا إلى القصص الملهمة التى استمعوا إليها وعاشوها خلال انعقاد نسخ المنتدى المختلفة.