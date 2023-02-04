جدة - نرمين السيد - يعقد المؤتمر بحضور موسع من مؤسسات مصرية ودولية ومنظمات الأمم المتحدة فى مصر والإعلام المصرى والأجنبى، وذلك استكمالا لسلسلة من النجاحات المحققة على مدار أربع نسخات. أثبت فيها منتدى شباب العالم مدى أهميته كمنصة تجمع الشباب من حول العالم لمناقشة كافة القضايا التى تشغلهم، وخلق مساحة مشتركة لتبادل الثقافات والخبرات فى إطار فريد تعد أهم ركائزه هى السلام والإبداع والتنمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- مؤتمر صحفى للإعلان عن النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم (بث مباشر) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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