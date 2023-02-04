وزير الصحة يتفقد مستشفى أبو كبير المركزي ويُشيد بجودة الخدمات الطبية بوحدة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 فبراير 2023 04:29 مساءً - تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، مستشفى أبو كبير المركزي، بمحافظة الشرقية، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل، ومشروعات التطوير الجارية، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجه القطاع الصحي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد على الدور الهام لمستشفى أبوكبير، حيث يخدم ما يقرب من نصف مليون نسمة، بطاقة 97 سرير، تشمل أسرة الرعاية المركزة، وحضانات المبتسرين، ووحدة الكلى الصناعي، مشيرا إلى أن الوزير أشاد بجودة الوحدة وتجهيزاتها والتي تم تطويرها ورفع كفاءتها بتكلفة 10 مليون جنيه، لتصل سعتها إلى 60 ماكينة، بدلاً من 44، وتخدم 360 مريض كلي، بالإضافة إلى استحداث جهاز أشعة مقطعية بتكلفة تقديرية 4.5 مليون جنيه.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير التقى المرضى بوحدة الكلى الصناعي، للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من حصولهم على أفضل خدمة طبية وعلاجية، حيث وجه بضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي، لتيسير إجراءات العلاج تحت مظلة التأمين، بما يساهم في حصول المريض على خدمته الطبية دون عناء.

وأضاف أن الوزير، تفقد أقسام (الطوارئ، الاستقبال، العناية المركزة) واطلع على نسب الإشغال والترددات، كما اطمأن على توافر كافة الأدوية والمستلزمات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمترددين على المستشفى.

يُذكر أن مستشفى أبو كبير المركزي، شهد أعمال تطوير ورفع كفاءة، تضمنت استحداث قسم المعامل، ورفع كفاءة البنية التحتية وتزويده بأحدث الأجهزة الطبية، بتكلفة مليون جنيه، وإنشاء مخازن للصيدليات بتكلفة 300 ألف جنيه، علاوة على إنشاء استراحات للمرضى بقيمة 60 ألف جنيه.

رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور أحمد أبو المعطي نائب محافظ الشرقية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.