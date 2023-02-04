” القوى العاملة بالإسكندرية” تنظم حفلا لخريجي مراكز التدريب المهني والوحدة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 فبراير 2023 04:29 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية بشأن تنظيم المديرية احتفالية لأوائل الخريجين من المتدربين بالوحدة المتنقلة ومراكز التدريب، وذلك في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته وزير القوى العاملة بالاهتمام بملف التدريب وهو احد أهم انشطة الوزارة لتخريج شباب مؤهل ومدرب على مهن يحتاجها سوق العمل.

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وأوضح مدحت الغمراوى مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية أنه تم بتسليم 15ماكينه خياطة لأوائل الخريجين ممن اجتازوا الاختبار النهائي علي مهنه تفصيل وخياطة بالوحدة المتنقلة وذلك ضمن برتوكول التعاون مع بنك مصر وتم تسليم شهادات التخرج للمتدربين بمراكز التدريب المهني وهي: مركز تدريب مهني الحضر، ومركز تدريب مهني محرم بكن ومركز تدريب مهني الهانوفيل، وذلك علي بعض المهن التدريبية وهي (كهرباء تركيبات /تفصيل وخياطة ) بعد اجتيازهم الاختبار النهائي .

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وأضاف " الغمراوي" أن المديرية قامت بذلك بعد اجتياز المتدربين الاختبار النهائي بجميع مراكز التدريب و وللوحدة المتنقلة حيث بلغ عدد الدورات المقدمة بالوحدة المتنقلة ومراكز التدريب كالأتي: مهنة التفصيل والخياطة لعدد ٤دورات بواقع ١٥٠ ساعة لعدد ٣٤ متدربة، ومهنه كهرباء تركيبات ٤ دورات بواقع ٦٠ ساعة لعدد ٣٤ متدرب ومتدربة، وأما بالنسبة لدورات المراكز الثابتة: دورة تفصيل وخياطة بمركز محرم بك بواقع ٢٠٠ ساعة لعدد ١٧ متدربة، ودورة تفصيل وخياطة بمركز الحضرة بواقع ٢٠٠ ساعة لعدد ١٥ متدرب ومتدربة ، وودورة تفصيل وخياطة بمركز الهانوفيل بواقع ٢٠٠ ساعة لعدد ١٢ متدربة ..

وأكد مدير المديرية خلال الاحتفالية على أن جميع الدورات التدريبية بجميع مراكز التدريب المهني وايضا الوحدة المتنقلة بالإسكندرية مجانية لجميع المتدربين على المهن التى يتطلبها سوق العمل للشباب من الجنسين بالمحافظة وتوفير فرص العمل اللائقة لهم، ووالبدء بمشروعات صغيرة جديدة .

وأشاد المتدربين بمدي الاستفادة من الدورات المقدمة من الوزارة وتقدموا بالشكر لوزير القوي العاملة علي اهتمامه بالشباب لتأهيلهم بمهن تواكب سوق العمل وتوفير حياه كريمه لهم.

شارك في الاحتفالية كلا من : المهندس محمد كمال وكيل المديرية ، والنائبة مني عمر عضو مجلس النواب، وخالد ابراهيم مدير منطقة شرق لبنك مصر، وروفائيل حلمي كاهن كنيسه العذراء بالزوايده، الانبا يوليوس أسقف الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونيه، ومادلين دواد متابع برنامج الاقتصادي قطاع الدلتا، وجوزيف وديع منسق عام قطاع الدلتا، ومارينا رسمي متابع عام اسقفية خدمات، وكيرلس كمال متطوع مسؤول برنامج الاقتصادي اسقفية خدمات، وايفيت عبد المسيح مدير إدارة مراكز التدريب بالمديرية ، وداليا عبد المجيد باحث بإدارة التدريب، وعثمان ابراهيم مدير الشؤون المالية والإدارية، وحنان محمد مدير مركز تدريب مهني محرم بك، ونورا محمد مدير مركز تدريب مهني الحضرة، وأمل شلبي مدير مركز تدريب مهني الهانوفيل، ومي مطاع مدير إدارة بحوث العمالة .