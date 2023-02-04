السفير المصري في جوبا يبحث مع نائب الرئيس الجنوب سوداني التعاون بين...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 فبراير 2023 04:29 مساءً - التقى السفير "معتز مصطفى عبد القادر"، سفير جمهورية مصر العربية في جوبا "حسين عبد الباقي" نائب رئيس الجمهورية لقطاع الخدمات العامة، بحضور "يولاندا دينج"، وزيرة الصحة الجنوب سوداني، حيث بحث الجانبان التعاون الجاري بين البلدين في قطاع الخدمات العامة، كما تناولا سبل تعزيزه والانتقال به إلى آفاق أرحب.

أبرز السفير "عبد القادر" توجيهات القيادة السياسية في الاستمرار بتقديم الدعم لجنوب السودان وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم، حيث استعرض التطور الجاري في مشروع مكافحة اليرقات المسببة للملاريا والممول من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بالإضافة إلى تطوير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات للممارسين الصحيين الجنوب سودانيين، كما ناقش الجانبان نتائج برنامج المنح الدراسية للدراسة في الجامعات المصرية لهذا العام، بالإضافة إلى العمل الجاري للانتهاء من تأهيل المدرسية المصرية الفنية في مدينة "واو".

من جانبه، أعرب "عبد الباقي" عن تقديره العميق للدور المصري الداعم لبلاده، وخاصة في القطاعات الخدمية التي تمس المواطن الجنوب سوداني، مبرزاً أهمية هذا الدعم وخاصة في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، كما تطرق إلى رغبته في الاستمرار في تطوير هذا الدعم وتعزيزه، معرباً عن تطلعه إلى زيارة القاهرة في المستقبل القريب لمناقشة ذلك مع المسؤولين المعنيين في جمهورية مصر العربية.