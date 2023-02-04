"التموين": ارتفاع معدلات توريد القصب لمليون و848 ألف طن لإنتاج السكر المحلى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 فبراير 2023 03:32 مساءً - تلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين ‏والتجارة الداخلية تقريرا من شركة السكر والصناعات التكاملية حول ‏نسب توريد قصب السكر، حيث تم توريد مليون و848 ألف طن سكر منذ بدء ‏التوريد حتى الآن وانه تم انتاج 183998 طن سكر.

وأكد اللواء عصام البديوى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية ‏أن مصانع السكر تعمل بكامل طاقتها لاستقبال ما يقارب الــ 8 ملايين ‏طن قصب سكر هذا الموسم، مشيرا إلى أن توجيهات ‏الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية هى ‏تسهيل عمليات التوريد للمزارعين وتذليل إى عقبات للتوريد إمامهم ‏وسداد مستحقات الموردين سريعاَ و أن الشركة تدفع ‏مستحقات المزارعين خلال 15 يوما الكترونيا عبر ماكينات الصرف ‏أو البنوك وهو ما يوفر على المزارع الكثير من الوقت والجهد.