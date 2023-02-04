"التموين": ارتفاع معدلات توريد القصب لمليون و848 ألف طن لإنتاج السكر المحلى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 فبراير 2023 03:32 مساءً - تلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرا من شركة السكر والصناعات التكاملية حول نسب توريد قصب السكر، حيث تم توريد مليون و848 ألف طن سكر منذ بدء التوريد حتى الآن وانه تم انتاج 183998 طن سكر.
وأكد اللواء عصام البديوى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية أن مصانع السكر تعمل بكامل طاقتها لاستقبال ما يقارب الــ 8 ملايين طن قصب سكر هذا الموسم، مشيرا إلى أن توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية هى تسهيل عمليات التوريد للمزارعين وتذليل إى عقبات للتوريد إمامهم وسداد مستحقات الموردين سريعاَ و أن الشركة تدفع مستحقات المزارعين خلال 15 يوما الكترونيا عبر ماكينات الصرف أو البنوك وهو ما يوفر على المزارع الكثير من الوقت والجهد.