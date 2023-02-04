في مؤتمر الغردقة:.ملايين العمال العرب يبعثون برقية تأييد ودعم للرئيس السيسي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 فبراير 2023 03:31 مساءً - سولاف درويش:نتطلع إلى سوق عربية مشتركة تخدم التنمية ونستفيد من ثرواتنا الطبيعية والبشرية ..

اللواء احمد مرزوق: أهمية دور العمل العربي النقابي فى مواجهة التحديات التي تتعرض لها الامة العربية

"العلوني": ندعم كفاح الشعب الفلسطيني لاسترداد حقوقه وحرياته..

"محمد جبران": نشيد بخطط وبرامج الإصلاح التي يتبناها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لبناء الجمهورية الجديدة

بعث المجلس المركزي للاتحاد العربي للعاملين بالمصارف والتامينات والاعمال المالية والذى افتتحه وزير القوى العاملة حسن شحاتة صباح اليوم السبت بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ، بحضور ممثلين عن 11 نقابات واتحادات عمالية عربية ، برقية إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، أكد خلالها على تجديد الثقة فى سياسات الدولة المصرية الداخلية والخارجية ،ونجاحها فى القضاء على الارهاب بكافة أشكاله ، وتبنيها برامج حماية ورعاية إجتماعية فى ظل التحديات الراهنة التى تهدد العالم أجمع ،ودعم تلك السياسات التى تدخل بها مصر الجمهورية الجديدة ، وخلال كلمته دعا وزير القوى العاملة حسن شحاتة الملايين من العمال العرب بالتمسك بشعار "قوتنا فى وحدتنا" لمواجهة كافة التحديات التى تواجه العالم بشكل عام والمنطقة العربية بشكل خاص ،موضحاً أنه بالتعاون والتنسيق والعمل العربى المشترك تتحقق المزيد من التنمية ، مؤكداً على ان هذا المؤتمر فرصة لكى نبدأ صفحة جديدة من العمل العربى المشترك لما يخدم صالح المنطقة العربية ، ومنوهاً إلى أن العمل النقابى عليه دور ومواقف وقت التحديات حيث تتطلب الظروف قيام العمال بصفتهم جنود الإنتاج بالمزيد من العمل والمساندة لبلدانهم لمواجهة اى مخطط يستهدف النيل من الاستقرار والتنمية،وعرض الوزير خلال كلمته دور الدولة المصرية وخططها لتقديم كافة أنواع الرعاية والحماية للفئات الأكثر احتياجا بتوجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي ..جاء ذلك اليوم السبت، في افتتاح المجلس المركزي للإتحاد العربي لعمال البنوك والتأمينات والأعمال المالية المنعقد في الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بحضور وفود نقابية عربية، عن بلدان سورية والبحرين والكويت والسعودية والسودان واليمن وفلسطين والأردن ،والجزائر والعراق ولبنان، وذلك في أول يوم من جولات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالمحافظة.

وكانت الجلسة الافتتاحية قد بدأت بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، والنشيد الوطنى للعمال العرب ، والوقوف دقيقة حدادا على روح المرحوم محمد شعبان عزوز عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربى الاشتراكى السوري ورئيس مكتبى العمال والفلاحين المركزى ، والقيادى النقابى العربى المعروف ، ثم جرى استعراض فيديو توضيحى عن نشأة الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب ،وتاريخ جهود ممثلى العمال العرب فى الوطن العربى كله فى اوقات السلم والحروب ، والذى شهد على تضامن العمال فى جميع الدول فى التصدى لجميع الظروف والتحديات بالمشاركة فى البناء ، والتاكيد على دوره فى تقديم المشورة الفنية لجميع العمال ، كما تم عرض نشأة واهداف النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتامينات وجهودها لخدمة المجتمع وتحسين ظروف اعضاؤها .

من جانبها قدمت النائب سولاف درويش رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والاعمال المالية،الشكر لوزير القوى العاملة حسن شحاتة وحضور المؤتمر، علي أرض مصر ،وقالت ان هذا الاجتماع يأتي ليؤكد للعالم أجمع تمسكنا بشعارنا التاريخى للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ( قوتنا في وحدتنا ) كى نواجة كافة التحديات التى يشهدها العالم أجمع، وتأثر بها عمالنا العرب بسبب تداعيات الربيع العربي ثم أزمة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية ناهيك عن تحديات الإحتلال الإسرائيلي وما يفرضه علي عمالنا العرب في فلسطين وجولان سوريا وجنوب لبنان من حصار مستمر يؤثر علي قوت يومهم وهو ما تؤكده منظمتى العمل العربية والدولية في تقاريرهما السنوية المقدمة لمؤتمر العمل الدولي بجنيف عن حجم التحديات التى يعانى منها عمالنا في مناطق الإحتلال من حصار وإهانة وإستيلاء علي حقوقهم بكافة الطرق ..ومؤكدة ان الدولة المصرية نجحت خلال الفترة الماضية لاسيما في العشر سنوات الاخيرة من القضاء على الإرهاب، ولايزال عمالنا الاوفياء نموذج يحتذى به في المساندة و الدعم للدولة المصرية لمواجهة كافة التحديات خاصة الخارجية التي تهدد العالم اجمع و لم تقف الدولة المصرية (دولة 30 يونيه ) بقيادة و ادارة حكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي مكتوفة الايدي، بل ترد لعمالها حقهم المشروع، فرغم التحديات القادمة من الخارج اقرت الدولة حزم غير مسبوقة من الحماية الاجتماعية منها رفع مستمر للحد الادني الاجور و تبني برامج حياة كريمة و ما تحمله من تفاصيل رعاية و حماية وتكافل للمواطن المصري الاكثر احتياجا ..وقالت : كما نعيش اليوم عهد الجمهورية الجديدة القائمة علي المشاركة والعدالة والحريات وحقوق الانسان الاجتماعية و الاقتصادية ،عهد تنال فيه المرأة المصرية كافة حقوقها..وأضافت "درويش" انه جاءت مساهمة العمال العرب في العديد من مواقف ورفض المساس بمقدرات الامة العربية، ففي عام 1956 ،تم تأسيس الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب الذى شهد أحداث العدوان الثلاثى علي مصر، وهنا ظهرت المواقف البطولية للعمال العرب عندما اعلنوا رفضهم للعدوان وفرض إرادة الحق المشروع، واعلنوا مقاطعه السفن والطائرات الامريكية، وعدم تمويلها بالنفط العربي في جميع المطارات والموانى..واعلنت درويش عن تطلعها إلى السوق العربية المشتركة التي ستخدم عملية التنمية ..

وقدم اللواء احمد مرزوق سكرتير عام محافظة البحر الأحمر نيابة عن اللواء المحافظ عمرو حنفي اصدق التحيات لوزير القوى العاملة على الحضور على ارض محافظة البحر الاحمر قبلة المؤتمرات والملتقيات والندوات الدولية والعربية ومعبرا عن سعادته بالاختيار الموفق لمدينة الغردقة لعقد هذا اللقاء والذى يتمتع بوجود كوكبة من القامات العربية رفيعة المستوى فى مجال العمل بشتى صوره من حيث الحقوق والواجبات واللوائح والضوابط واخلاقيات العمل والسلامة والمهنية،مضيفا انه مما لاشك فيه ان هذا التناغم والتناسق رفيع الشأن من الاتحادات والمنظمات والنقابات والذى نشاهده اليوم في وجود القوى التشريعية والقوى التنفيذية وكذلك وجود هذا التمثيل العربى باتحاداته ونقاباته كل ذلك يكسب هذا المؤتمر اهمية بالغة ويجعل الجميع مترقبا لكل اطروحاته وتوصياته والتي نتشرف بوضعها جميعا فى التنفيذ كوزارة تنمية محلية جنب الى جنب مع وزارة القوى العاملة بالتعاون مع الاتحادات والمنظمات والنقابات العمالية، فضلا عن أن لا احد ينكر دور الاتحاد العربي فى رعايته لمصالح العمال العرب كالصحة والسلامة المهنية وتحسين ظروف وبيئة العمل بالإضافة الى توفير الحماية والرعاية الاجتماعية لكل العاملين، واهمية دور العمل العربي النقابي المشترك فى وحدة وترابط العمال العرب كمحرك أساسي ومحورى لكل اشكال العمل والتعاون العربي فى مواجهة التحديات التي تتعرض لها الامة العربية.

بدوره رحب رفيق العلوني الأمين العام المساعد للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب،نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال سورية، بوزير القوي العاملة والسادة الحضور، وقال :بإسم الامانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب نشكر مصر العروبة مصر المبادرة دائما لاحتضان هذه الاجتماعات،وقال أن هذا المؤتمر الذي نحن بصدده اليوم يؤكد عودة العمل النقابي العربي المشترك إلى ما نطمح إليه كونه هو الشريك الأساسي لكل أشكال التعاون والعمل العربي المشترك بين مكونات هذه الأمة، كما أن مشاركتنا اليوم في أعمال هذا المؤتمر " مؤتمر الاتحاد المهني العربي لعمال المصارف " انطلاقا من إيماننا بجهود الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بضرورة إحياء هذا الاتحاد ليكون مؤسسة رديفة من جملة الاتحادات المهنية العربية، ومؤكدين حقيقة ساطعة بأنه كلما اشتدت المحن وكلما زادت التحديات وكلما زاد أبناء هذه الأمة بكل تخصصاتهم إصرارا على متابعة كافة قضايا الأمة العربية وأولها مواجهة التحدي الأكبر الذي يواجهنا في العصر الحديث كشعوب وعمال عرب، وهو محاولة البعض بث الفرقة لقطع إمكانية أي لقاء أو اجتماع عربي ولنثبت لهم باجتماعاتنا أن هذه الأمة أمة واحدة ، وإن كانت موجودة في أقطار متعددة وقواسمنا المشتركة كبيرة تحول دون تحقيق غاياتهم ومخططاتهم التي لا تنفذ في حال توفرت المقاومة بكل أشكالها وخاصة القرار المتعلق بالصمود في مواجهتهم لتحقيق إرادة وتطلعات شعوب الدول العربية جميعا.

كما أكد "العلوني" :أن ما يتعرض له عمال وشعب فلسطين من انتهاكات سافرة واعتداءات متكررة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي وخصوصا اعتدائها الاخير باجتياح مخيم جنين الفلسطيني قد آلمنا وان الامانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب تدين هذه الانتهاكات والتصرفات البربرية وتدعم كفاح الشعب العرب الفلسطيني في سبيل استرداد حقوقه وحريته، و مشيرا الي إن العلاقات التي تجمعنا واتحاد عمال مصر علاقات متجددة واستراتيجية ومميزة وهو أحد أهم أعمدة الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب وهي علاقة متجذرة وتفاهم مشترك، وله دور محوري بالحفاظ على المنظمة القومية مع كافة الاتحادات، كما ان مصر تضامنت مع سوريا بوجه الإرهاب من خلال اتحادات العمال بالبلدين الشقيقين و تعميق كل ما يعزز علاقاتهما من أفكار..

وفي كلمته رحب محمد جبران رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ، بوزير القوى العاملة والسادة الحضور في هذا المؤتمر الهام ، مؤكداً ان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حرص منذ نشأته علي تقديم كافة سبل الدعم والمساندة لنقاباته العامة إيماننا منا بأهمية الدور الذي يجب ان تلعبه المنظمات النقابية في الارتقاء بالمستوي المهني والمعيشي للعمال في إطار دور الأطراف الأخري غير الحكومية وما يجب عليها أن تمارسه من دورا مكملا وداعما وانطلاقا من مبدأ التعاون والمشاركة مع الحكومة بصفتها أحد الشركاء الاجتماعيين ، وقال :إن ما يشهده العالم اليوم من تحديات يحتم علينا التقارب والوحدة والعمل والتننسق المشترك من أجل المساهمة في وضع حلول لهذه التحديات علي اعتبار أن النقابات العمالية عليها أن تلعب أيضا دورا محوريا في تنفيذ الاستيراتيجيات الوطنية لبلدانها وتحقيق الأهداف المرتبطة بالنمو والوظائف وذلك عبر إطلاق المشاريع والمبادرات التي نخدم العمال .

واضاف "جبران" ان ما لبث أن يشهد عالم العمل نهاية انتشار وباء كورونا وما خلفه من آثار سلبية علي اقتصاد الدول والمجتمعات حتى ظهرت لنا أزمة عالمية أخري وهي الحرب الروسية الأوكرانية والتي تزداد وتيرتها يوما بعد الآخر في إشارة واضحة علي الحاجة الملحة بأن تقوم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ببذل جهد أكبر لإيجاد حل لهذه الأزمة التي أثرت علي العالم أجمع وفاقمت من زيادة أسعار السلع والخدمات وما انعكس بدوره سلبا علي مستوي المعيشي للأسر في كل دول العالم ، كما إن الاتحاد يشيد بخطوات الإصلاح الاقتصادي التي يقودها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية و التي تٌعد إثباتاً آخراً على حكمة السيد الرئيس فى إتخاذ القرارات المصيرية والاستراتيجية ، حيث أدت تلك الخطوات الضرورية الى صمود الاقتصاد المصري فى وجه الازمات العالمية التي حدثت فى أعقاب انتشار وباء كورونا وما خلَفه من آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد العالمى ، كما يشيد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بما يتبناه السيد الرئيس من خطط وبرامج للاصلاح فى شتى المجالات من أجل النهوض والانطلاق نحو تأسيس الجمهورية الجديدة ، تلك الخطط والقرارات ساهمت كذلك فى حدوث تطور ملموس فى ملف العدالة الاجتماعية ورفع المعاناة عن الفقراء ومحدودي الدخل ، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور منذ بداية هذا العام ليصل إلي 3000 جنيها مصريا ، علاوة على الخطط القومية لتعزيز الاقتصاد الوطنى وجذب الاستثمار و تنفيذ مئات من المشروعات ، كمشروع محور قناة السويس ومشروع المليون ونصف المليون فدان والمشروع القومي للطرق ومشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ، ومبادرة 100 مليون صحة ومبادرة حياة كريمة التي تهدف إلي التنمية الشاملة للمجتمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء علي الفقر وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية في المناطق الريفية ،وغيرها من المشروعات الأخرى التي وفرت مئات الآلاف من فرص العمل والتي كان لها أثراً واضحاً فى انخفاض معدل البطالة..

وفي نهاية كلمته نوه رئيس الاتحاد، إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر سيظل مواقفه ثابتا علي الدوام نحو الوقوف خلف القيادة السياسية لبلادنا وخاصة في تلك الفترة العصيبة التي يمر بها العالم أجمع والتي تطلب منا جميعا كمصريين الوعي والادراك والوحدة والصبر مع العمل الجاد والمخلص واننا علي ثقة وامل لا ولن ينقطع ، بان بلادنا سوف تنهض وتتطور مهما كانت العثرات والتحديات ، كما يدين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الجريمة التي ارتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي في جنين و يعبر علي تضامنه مع عمال وشعب فلسطين ويؤكد علي قيام دولتهم المستقلة علي حدود 67 وعاصمتها القدس الشريف وهو السبيل الوحيد للسلام والاستقرار بالمنطقة ، معلناً التضامن الكامل مع الاتحاد العام لنقابات العمال فى سوريا ومع الشعب السوري الشقيق و اتحاد عمال السودان و كافة الشعوب العربية التي تواجه بعض الأزمات الداخلية ، و يندد بالتدخلات الخارجية فى شئون الدول وخاصة تلك التدخلات التي تٌذكى الصراعات الداخلية وتزيد من حدتها .

وافتتحت فعاليات المؤتمر، اليوم بكلمة من النائبة سولاف درويش رئيس النقابة العامة لعمال البنوك والتأمينات ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وأمين لجنة المرأة العربية بمنظمة العمل العربية، تلاها كلمة لرفيق العلونى الامين العام المساعد للإتحاد الدولى لنقابات العمال العرب ونائب رئيس الإتحاد العام لنقابات العمال السورى، ثم كلمة لمحمد عبد العزيز جبران رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر والامين العام المساعد للإتحادات العربية المهنية، وكلمة لعمرو حنفى محافظ البحر الأحمر ألقاها نيابة عن سيادته اللواء احمد مرزوق السكرتير العام المساعد، ثم الانتقال إلى ورشة عمل حول أعمال البنوك المصرية العربية..كما شملت فعاليات الجلسة الافتتاحية، تكريم بعض قيادات العمل النقابى تقديراً لجهودهم التى قدموها لخدمة الحركة النقابية والعمال وهم : الوزير حسن شحاتة وزير القوى العاملة، وجبالى المراغى الرئيس السابق للإتحاد العام لنقابات عمال مصر، وجمال القادرى الامين العام للإتحاد الدولى لنقابات العمال العرب ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال سوريا، وعمرو محمد حنفى محافظ البحر الأحمر، ومحمد عبد العزيز جبران رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر والامين العام المساعد للإتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، ورفيق العلونى الامين العام المساعد للإتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، ونائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال الفطر السورى،ومحمد الاتربى رئيس بنك مصر ورئيس إتحاد المصارف العربية، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، ويوسف عبد الكريم رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال السودان، ويعقوب يوسف رئيس الإتحاد الحر لنقابات عمال البحرين،وإسم المرحوم محمد وهب الامين العام الاسبق للإتحاد العام لنقابات عمال مصر والرئيس الاسبق للإتحاد العربى، واسم المرحوم فاروق شحاتة العوضى الرئيس الاسبق للنقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والاعمال المالية ومدير مركز الدراسات الاسبق ،وسناء زايد نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات وسكرتير المرأة العاملة والطفل وعضو إتحاد اليونى الاسبق، وصالح قلية الامين العام السابق للإتحاد العربى لعمال المصارف والتجارة والأعمال المالية،ومحمد زهيم عايد فرحان رئيس نقابة الجمارك بالكويت، وناصر عبد العزيز الجريد رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية، و فيحان بن مساعد بن سعود نائب رئيس اللجنة.

أبرز الحضور من وزارة القوى العاملة: منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وسهير الليثى رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل، واحمد اسماعيل مدير عام الإدارة العامة لشؤون المديريات، واحمد معروف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم، وهبة احمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، ورشا محمود باحث قانوني بمكتب الوزير، ورضا العربي المدير التنفيذي لوحدة العمالة غير المنتظمة، وهارون عبد العزيز مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، وعلاء مبارك وكيل المديرية...