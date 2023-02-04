تعالى كل يوم.. «حياة كريمة» تطلق مبادرة «التكية» فى 10 محافظات (صور)

وقالت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك": "لو عايز وجبة.. تعالى شرفنا وكلها عندنا، عايز تاخد الوجبة وانت ماشى تحت أمرك، تعالى كل يوم وهنشيلك فوق راسنا، المهم ماتمشيش غير وأنت شبعان".
وتابعت: "المجهود ده بيتم بمساعدة متطوعى ومنسقى المؤسسة واللى ما اتأخروش لحظة عن تجهيز وتوزيع الوجبات بالمحافظات على مدار اليوم".
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