تعالى كل يوم.. «حياة كريمة» تطلق مبادرة «التكية» فى 10 محافظات (صور)

جدة - نرمين السيد - أطلقت مؤسسة حياة كريمة، تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، مبادرة "التكية" فى 10 قرى بإجمالى 10 محافظات كمرحلة أولى (أسوان - قنا- سوهاج - المنيا- بنى سويف - الجيزة -الغربية - كفر الشيخ- دمياط -الشرقية).





وقالت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك": "لو عايز وجبة.. تعالى شرفنا وكلها عندنا، عايز تاخد الوجبة وانت ماشى تحت أمرك، تعالى كل يوم وهنشيلك فوق راسنا، المهم ماتمشيش غير وأنت شبعان".

وتابعت: "المجهود ده بيتم بمساعدة متطوعى ومنسقى المؤسسة واللى ما اتأخروش لحظة عن تجهيز وتوزيع الوجبات بالمحافظات على مدار اليوم".