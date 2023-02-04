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تعالى كل يوم.. «حياة كريمة» تطلق مبادرة «التكية» فى 10 محافظات (صور)

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كريم شعبان 2023-02-04 15:09 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - أطلقت مؤسسة حياة كريمة، تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، مبادرة "التكية" فى 10 قرى بإجمالى 10 محافظات كمرحلة أولى (أسوان - قنا- سوهاج - المنيا- بنى سويف - الجيزة -الغربية - كفر الشيخ- دمياط -الشرقية).

وقالت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك": "لو عايز وجبة.. تعالى شرفنا وكلها عندنا، عايز تاخد الوجبة وانت ماشى تحت أمرك، تعالى كل يوم وهنشيلك فوق راسنا، المهم ماتمشيش غير وأنت شبعان".

وتابعت: "المجهود ده بيتم بمساعدة متطوعى ومنسقى المؤسسة واللى ما اتأخروش لحظة عن تجهيز وتوزيع الوجبات بالمحافظات على مدار اليوم".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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