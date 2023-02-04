جدة - نرمين السيد - بعث المجلس المركزى للاتحاد العربى للعاملين بالمصارف والتأمينات والأعمال المالية، برقية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، أكد خلالها على تجديد الثقة فى سياسات الدولة المصرية الداخلية والخارجية ونجاحها فى القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله، وتبنيها برامج حماية ورعاية اجتماعية فى ظل التحديات الراهنة التى تهدد العالم أجمع، ودعم السياسات التى تدخل بها مصر الجمهورية الجديدة.





جاء ذلك خلال المؤتمر الذى افتتحه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، صباح اليوم السبت بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بحضور ممثلين عن 11 نقابة واتحاد عمالى عربى. وخلال كلمته دعا وزير القوى العاملة حسن شحاتة الملايين من العمال العرب بالتمسك بشعار "قوتنا فى وحدتنا" لمواجهة كافة التحديات التى تواجه العالم بشكل عام والمنطقة العربية بشكل خاص. وأوضح أنه بالتعاون والتنسيق والعمل العربى المشترك تتحقق المزيد من التنمية، مؤكداً على أن هذا المؤتمر فرصة لكى نبدأ صفحة جديدة من العمل العربى المشترك لما يخدم صالح المنطقة العربية، ومنوهاً إلى أن العمل النقابى عليه دور ومواقف وقت التحديات حيث تتطلب الظروف قيام العمال بصفتهم جنود الإنتاج بالمزيد من العمل والمساندة لبلدانهم لمواجهة أى مخطط يستهدف النيل من الاستقرار والتنمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من الغردقة.. ملايين العمال العرب يبعثون برقية تأييد ودعم للرئيس السيسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.